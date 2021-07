W Przyjezierzu odbył się IV Bieg Przyjaźni. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 i 10 kilometrów. Zdjęcia

Trasa tegorocznego IV Biegu Przyjaźni poprowadzona została tym razem nie przez samo centrum popularnego wczasowiska, tylko w lesie, kilkaset metrów w bok od głównej ulicy Przyjezierza. Jak informowali organizatorzy, chodziło o to, by w dobie koronawirusa nie blokować na kilka godzin wakacyjnej miejscowości. A ponieważ zawodnicy biegali wzdłuż leśnej drogi pokrytej asfaltem, na której wyznaczono dwie nawrotki, zrezygnowano ze wspólnego startu. Biegacze ruszyli więc na trasę grupkami. Mimo to można było obserwować piękną walkę i ostre, emocjonujące finisze. I jeszcze jedno. Biegacze walczyli na dystansach 5 kilometrów i 10 kilometrów.