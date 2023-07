W ratuszu w Bydgoszczy otwarto list polecony adresowany do radnego PiS, Jarosława Wenderlicha. Michał Sztybel: "To nieopatrzność"

Wenderlich wystąpił w tej sprawie z oficjalną interpelacją do prezydenta miasta. Złożył ją na ręce Moniki Matowskiej, przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy.

- O odbiorze przesyłki nikt mnie nie informował, tak jak miało to miejsce w przypadku innych przesyłek poleconych – mówi Wenderlich, szef klubu radnych PiS w bydgoskiej radzie miasta, który pełni również funkcję podsekretarza w kancelarii Premiera RP. - Ku mojemu zaskoczeniu, gdy w lipcu otworzyłem skrzynkę radnego, przesyłka była otwarta i wrzucona tam bez koperty.

List z Ministerstwa Sprawiedliwości, adresowany do bydgoskiego radnego Jarosława Wenderlicha, został wysłany 16 czerwca. Kiedy radny sprawdzał swoją korespondencję, zauważył, że została otwarta.

"Czy ta korespondencja została otwarta przez pracownika Urzędu Miasta Bydgoszczy? Jeśli tak, to przez kogo" - czytamy w dokumencie. I dalej: "Czy przesyłkę tę zarejestrowano w systemie wewnętrznym Urzędu?" Ponadto radny zapytał, co stało się z kopertą.

W jaki sposób jest strzeżona korespondencja radnych Bydgoszczy?

Z takim pytaniem zwróciliśmy się do Marty Stachowiak, rzeczniczki prezydenta Rafała Bruskiego. Urząd odesłał do odpowiedzi udzielonej na interpelację radnego.

W dokumencie opublikowanym 21 lipca ratusz przyznaje, że istotnie, doszło do opisywanego zdarzenia. Ponadto w piśmie kierowanym do Wenderlicha zaznaczono, że list został odebrany przez pracownika Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Miało to miejsce 23 czerwca 2023 roku.