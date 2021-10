W Rypinie powstała nowa hala warsztatowa dla Zespołu Szkół nr 3

W hali znajdzie się kilka pracowni: pojazdów samochodowych, agrotroniki i mechanizacji, grafiki, poligrafii cyfrowej i informatyki oraz stanowiska warsztatowe z podnośnikami i urządzeniami diagnostycznymi.

– To trzecia, jakże ważna, inwestycja powiatu, która zostanie oddana do użytku w tym roku. Po otwarciu Domu Dziecka i Dziennego Domu Pobytu Senior +, ZS nr 3 po wielu latach doczekał się hali warsztatowej. Obiekt będzie przystosowany do zajęć praktycznych i realizacji praktyk zawodowych – tłumaczy starosta rypiński Jarosław Sochacki.