W Rypinie ruszyła akcja charytatywna dla Michała Janakowskiego

Korki od napojów, oleju, kawy rozpuszczalnej, szamponów, płynów do płukania, pasty do zębów itp. – są w każdym domu. Zamiast trafiać z innymi odpadami plastikowymi do śmieci mogą pomóc tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują.

– Obecnie nakrętki zbieramy na leczenie i rehabilitację Michała Janakowskiego, który w sierpniu minionego roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu na autostradzie A1 – tłumaczy Magdalena Balińska z UM Rypin. – Michał jest studentem ASP w Łodzi, harcerzem, zdolnym artystą i jedną z tych niesamowicie dobrych dusz, stawiających czyjeś dobro nad swoim. Teraz te dobro musi do niego wrócić, by mógł obudzić się ze śpiączki. Mama Michała to była mieszkanka naszego powiatu, a jego rodzina wciąż tu mieszka.

Zebrane nakrętki trafią do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, a następnie całkowity dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na leczenie i rehabilitację Michała. Zróbmy wspólnie coś dobrego! Szczegóły na temat akcji TUTAJ