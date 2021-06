W Sępólnie Krajeńskim mają problem z hodowcą trzody chlewnej. Będzie pozew zbiorowy do prokuratury

To, że hodowla nie jest prowadzona zgodnie z prawem, wątpliwości nie ma burmistrz Sępólna.

- W jednym miejscu jest powyżej 2 tysięcy sztuk danej hodowli, ale w różnych budynkach, które stoją obok siebie. Tak są kontrolowane i w ten sposób widnieją w ewidencji. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, że w ten sposób można uniknąć odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa. WIOŚ po zapowiedzianej kontroli stwierdziła, że wszystko jest OK. A na czas kontroli przywieziona została taczka trocin czy słomy, jako dowód, że hodowla jest ściółkowa. Kazano jedynie przykryć zbiorniki z gnojowicą, które ewidentnie wskazywały na to, że nie jest to ściółkowa hodowla. I przykręcić śrubki do studni, bo jest zagrożenie wód podziemnych. Nie rozumiem tego, że nie można wyegzekwować przepisów, które są powszechne i obowiązują wszystkich. Jeśli jest zakaz hodowli bezściółkowej na terenie parku, czyli w naszym powiecie, to kto to stwierdza i egzekwuje. Kto powinien to zrobić? - pytał retorycznie podczas konwentu Waldemar Stupałkowski.