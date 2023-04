W Sępólnie Krajeńskim powstaje skatepark. Ruszyła długo oczekiwana budowa

Tak, to się często zdarza.

Całość inwestycji ma kosztować 2 mln złotych. 85 procent tej kwoty to unijne dofinansowanie pozyskane przez gminę Sępólno Krajeńskie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Termin realizacji to cztery miesiące od podpisania umowy, czyli do końca lipca br. zadanie powinno zostać zrealizowane.

- Cieszymy się, że powstanie nowa infrastruktura, długo oczekiwana przez dzieci i młodzież, która chciała mieć takie miejsce, by móc aktywnie spędzać czas, wykonując różnego rodzaju ekwilibrystyczne figury na rowerach i rolkach - mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego. - Warto dodać, że ostateczny kształt i wyposażenie obiektu były konsultowane z dziećmi i młodzieżą. To oni także postulowali o budowę skateparku. Nowa instalacja zwiększy także atrakcyjność Placu Przyjaźni, jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców i turystów.