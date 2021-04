W Sępólnie Krajeńskim ruszają powszechne szczepienia w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Dodatkowy punkt szczepień w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie skontrolował w środę, 21 kwietnia, Narodowy Fundusz Zdrowia. Ocenił go jako wzorowo przygotowany do powszechnych szczepień przeciwko COVID-19.

Punkt będzie działał od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15 . W Inkubatorze Przedsiębiorczości w poniedziałek 26 kwietnia, uruchomiony zostanie również stacjonarny system rejestracji pod nr tel.:

- W środę rano planujemy oficjalne otwarcie punktu, a pierwsze szczepienia mają ruszyć po tym otwarciu. Z tego, co widziałem, można się tam już zarejestrować, bo sam to zrobiłem za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Mam termin na czwartek– informuje Stupałkowski.

783-521-854

783-521-856

783-521-857

783-521-858

Rejestracja lokalna będzie czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 15.30 ( w poniedziałek, 26 kwietnia od 11 do 15).