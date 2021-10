W Sępólnie trwają prace naprawcze Pomnika Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla. Kapitalny remont wiosną [zdjęcia]

W piątek, 8 października, rozpoczęły się prace naprawcze postumentu. Dokonuje ich Adam Ziętek z pracowni z południa Polski, który przed 7 laty sprawował nadzór nad pracami odbudowy monumentu.

- Pracownia, z którą wówczas podpisywaliśmy umowę na wykonanie pomnika, już nie istnieje. Rzeźbiarz, pan Adam, założył własną firmę, do którego na szczęście miałem jeszcze numer telefonu. Dokonał inwentaryzacji na podstawie zdjęć, które wcześniej mu przesłałem i już przystąpił do prac. Całego zakresu prac nie wykona teraz. Zastosuje inne materiały, które zagwarantują dłuższą żywotność. Teraz dokona zabezpieczenia, konserwacji, a remont postaci będzie w przyszłym roku na wiosnę. Chciałby zobaczyć, jak to „przezimuje” – wyjaśnia Janusz Tomas, radny, który stanął przed niespełna 10 laty na czele Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika.