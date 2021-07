W Sicienku wybrano „Smaki Trzech Dolin”. Regionalne potrawy zachwyciły jury [zdjęcia]

To pierwsza odsłona festiwalu „Smaki Trzech Dolin”. Z pewnością nie ostatnia, bo imprezę chwalili zarówno jurorzy jak i goście, którzy przyjęli zaproszenie organizatorów i tłumnie przybyli do parku przy Izbie Tradycji Kulturalnej w Sicienku, by posmakować domowych specjałów.