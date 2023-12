W Solcu Kujawskim najemcy mają opuścić mieszkania. Obawiają się, że gmina da im lokale o niższym standardzie

- Najpierw zapewniano nas, że dostaniemy mieszkanie o nie gorszym standardzie, jak mamy. A teraz proponują lokal z dziurami w dachu. Taką propozycję dostaliśmy my i sąsiedzi - mówi mieszkanka z Bydgoskiej 25.

W ostatnich miesiącach mieszkańcy zajmujący lokale w tym budynku, zaczęli żyć z poczuciem strachu. Urząd poinformował ich, że nieruchomość, którą zajmują, ma zostać sprzedana, a mieszkańcy dostaną inne mieszkania. Problem w tym, że ci obawiają, iż mieszkania, do których zostaną przesiedleni, będą miały o wiele niższy standard.

- W czerwcu minęło 19 lat, od kiedy się wprowadziliśmy. Wielokrotnie dochodziło do tarć z urzędem, bo kiedy były zgłaszane usterki, to usuwano je byle jak. Nie przeprowadzono żadnego poważnego remontu, nawet nie zabezpieczono schodów, które się sypią - mówi jedna z mieszkanek domu przy ulicy Bydgoskiej 25 w Solcu Kujawskim.

Dodaje, że przez lata sami najemcy zainwestowali niemało pieniędzy w to, by doprowadzić lokale do dobrego stanu. - Kiedy się tu wprowadziliśmy, okna były wybite, podłogi pozarywane. Wszystko sami naprawialiśmy - mówi inna z mieszkanek tego samego domu.

- Z ośmiu rodzin do wysiedlenia są obecnie trzy. I tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy - słyszmy.