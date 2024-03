W Solcu Kujawskim ojciec zdał mieszkanie gminie, a córka musiała szukać nowego

Twierdzi, że w przypadku jednego z mieszkań, które gmina przedstawiła interesantce, nie było ciepłej wody. Drugie z proponowanych lokali, miał nadawać się do generalnego remontu. Ostatecznie, jak twierdzi mieszkanka Solca Kujawskiego, umowę najmu podpisała, ponieważ, jak twierdzi, w Urzędzie Miejskim usłyszała, że sprawa zostanie skierowana "do sądu" w celu przeprowadzenia eksmisji (z mieszkania przy ul. Toruńskiej), a gmina zaproponuje wówczas lokal socjalny w "o wiele niższym standardzie".

Sytuacja miała miejsce jesienią 2024 roku. Młoda kobieta zdecydowała się teraz zwrócić do naszej redakcji, ponieważ bezskutecznie, jak zaznacza, wnioskowała w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Zaznacza, że w tle jest konflikt rodzinny. Były najemca, ojciec naszej Czytelniczki, mieszka obecnie u swojej partnerki.

Gmina ponosi część kosztów

Czy ze strony urzędu mieszkanka może jeszcze liczyć na możliwość zamiany mieszkania na inne? Czy Urząd Miejski ma obowiązek partycypować (zwrócić najemcy) w kosztach remontowanego mieszkania pozostającego w zasobach gminy? To pytania, które, po rozmowie z mieszkanką trafiły do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.

"Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą ubiegać się o najem tego lokalu, jeśli zamieszkiwały z najemcą do chwili opuszczenia przez niego lokalu przez okres co najmniej 3 lat(…). Jeżeli powierzchnia mieszkalna lokalu przekracza przynajmniej o połowę normy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, może wskazać osobie wymienionej w ust. 1 i 2 lokal o mniejszej powierzchni”.

Termin zawarcia umowy najmu przyjętego lokalu - jak wyjaśnia rzecznik - wydłuża się dlatego, że do teraz mieszkanka Solca nie ustosunkowała się do przesłanego przez gminę projektu porozumienia, określającego zasady i sposób rozliczeń z tytułu robót remontowych, które zamierza wykonać we własnym zakresie.

Urząd wskazuje zatem wprost, że interesantka, której sprawę opisujemy, jest "osobą uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,40 m2 , położonego przy ul. Robotniczej, a lokal przy ul. Toruńskiej zajmuje bez tytułu prawnego".

Procedura przejmowania lokalu jest następująca: Gmina jako właściciel przeprowadza remont i ponosi z tego tytułu pełne koszty. W wypadku mieszkania na ul. Robotniczej gmina wykona remont instalacji wodno – kanalizacyjnej polegający na podłączeniu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wymianie pionów kanalizacyjnych. Ponadto będzie wymieniona armatura WC, brodzik, umywalka. I te prace już trwają. Jeżeli najemca złożyłby taki wniosek, gmina wymieni także stolarkę okienną.