W Suminie w gm. Kikół dynie rosną na … jabłoni! Wyhodował je Henryk Tułowiecki

Uprawa własnych warzyw jest zajęciem wciągającym. Można eksperymentować z odmianami czy sposobami uprawy, a potem cieszyć się z plonów. Samodzielnie wyhodowane też o niebo lepiej smakują. Taką smykałkę do eksperymentowania ma w sobie niewątpliwie Henryk Tułowiecki z Sumina w gminie Kikół. Od lat uprawia dynię, a od trzech podejmował próby, by poprowadzić ją tak, by wspięła się na jabłoń. Stało się to przez przypadek. W miejscu, gdzie ją siał jest taki duży uskok w dół. – Pęd dyni podnosił się tam wysoko w górę – opowiada Henryk Tułowiecki. – Wyglądało to tak, jakby dynia bała się iść w dół. Postanowiłem jej pomóc i poprowadzić na jabłoń, która rośnie w pobliżu.

Trzy lata prób i w końcu sukces

Zaczęły się lata eksperymentów. Pan Henryk odszedł od wysiewania dyni bezpośrednio do gruntu, tylko sadził wyhodowane przez siebie sadzonki. Robił to oczywiście po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce, by uchronić je przed przymrozkami. Warto dodać, że rośliny z rodziny dyniowatych są bardzo wrażliwe na zimno. Szkodzą im temperatury poniżej 6 stopni Celsjusza, które uszkadzają stożek wzrostu. W tym roku wiosna była dość chłodna i tak na wszelki wypadek nasz bohater przykrywał na noc sadzonki dyni.

W ubiegłym roku dynia sama się zaczepiła o pień jabłoni i zaczęła się piąć w stronę słońca. Zakwitła, ale owoce się nie zawiązały. - W tym roku ładnie kwitła, ale nie liczyłem, że wyda owoce – kontynuuje pan Henryk. – Byłem bardzo zaskoczony, gdy zobaczyłem pierwsze owoce, oczywiście od strony południowej. To dynia zwyczajna, ale o podłużnym kształcie. Przygotowałem podpory, żeby dynie się utrzymały. Jestem dumny, że na jabłoni mam dynie. Nie wiem, czy jeszcze komuś się to udało.

Dyniowe pyszności w słoikach

Niecodzienny to widok, by zobaczyć dynie zwisające z gałęzi. Aż strach pomyśleć, jakby takich pokaźnych rozmiarów owoc spadł człowiekowi na głowę! Pan Henryk ma również dynie na warzywniku, które rosną w konwencjonalny sposób. Ubiegłoroczna rekordzistka ważyła 30 kilogramów. W tym roku żadna nie osiągnęła takich gabarytów z powodu suszy, która była wyjątkowo dotkliwa.