W Suradówku Festiwal Smaku. Była to uczta najprawdziwsza i dla duszy, i dla podniebienia!

W Suradówku w gm. Wielgie zorganizowano Festiwal Smaku pod honorowym patronatem starosty lipnowskiego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W Suradówku w gm. Wielgie zorganizowano Festiwal Smaku pod patronatem starosty lipnowskiego. Rada Sołecka wystąpiła z wnioskiem i otrzymała dofinansowanie z budżetu powiatu lipnowskiego. Wydarzenie wsparli także miejscowi włodarze – Halina Sztypka, przewodnicząca Rady Gminy Wielgie oraz wójt Tadeusz Wiewiórski. Ponadto sypnęli groszem prywatni sponsorzy.

Idea tej kulinarnej imprezy, która ma niepowtarzalny charakter, narodziła się tuż przed wybuchem pandemii. Bożena Staśkowska wpadła wówczas na pomysł, by zorganizować festiwal smaku, ale połączyć go z czytaniem poezji. Nic dziwnego, sama jest związana z Lipnowską Grupą Literacką i chciała podzielić się swoją pasją. Okazało się, że był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Tak też było w tym roku.

Gdy członkowie Lipnowskiej Grupy Literackiej czytali swoje wiersze, komisja konkursowa intensywnie pracowała nad wyborem najsmaczniejszych potraw. Zadanie było bardzo trudne, szczególnie wśród ciast. Jak podkreślili jurorzy, wszystkie były bardzo smaczne. Można było skosztować prawdziwych smakołyków. Niektóre ciasta prezentowały się jak z najlepszych cukierni. Pierwsze miejsce zdobył tort w stylu angielskim, wystawiony przez Koło Gospodyń Wiejskich „Czerszczanki”. Drugie miejsce zajął tort marchewkowy Elżbiety Łukaszewskiej z Bałdowa, a trzecie „Krówka Bananówka” Pauliny Trokowskiej z Suradówka.

- To już drugi festiwal smaku, który odbył się w naszej miejscowości i dobrze by było, gdyby stał się imprezą cykliczną – mówi Paulina Trokowska. – Takie imprezy integrują mieszkańców. Ponadto przyjechały do nas przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i innych stowarzyszeń spoza naszej gminy. Prowadzę kronikę wiejską, by dokumentować wszystkie ważne wydarzenia. Pamięć ludzka jest ulotna, a warto by było, żeby po ważnych przedsięwzięciach pozostał jakiś ślad. Nawet się nie spodziewałam, że moje ciasto „Krówka Bananówka” zostanie zauważone przez jurorów i zajmie trzecie miejsce. Przepis trochę zmodyfikowałam, by ciasto było mniej słodkie i najwidoczniej była to trafna decyzja.

Wśród potraw z mięsa wygrał gulasz z kaczki Renaty Siemińskiej z Suradówka przed udkami faszerowanymi Ewy Piątkowskiej z Koła Gospodyń Wiejskich „Zbytkowianki” i roladkami z karkówki Iwony Gawrońskiej z Kola Gospodyń Wiejskich w Chojnie. Wśród nalewek pierwsze miejsce zajęło grzane wino Moniki Gajewskiej ze Stowarzyszenia Kobiet Krzyżówki. Za najlepszą sałatkę uznano sałatkę z wędzonym kurczakiem na krakersach. Przygotowało ją Stowarzyszenie „Wierzbiczanki”.

- Chciałabym wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie naszej imprezy – podsumowuje Bożena Staśkowska. – Cieszę się, że nasz festiwal spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że rok spotkamy się na podobnej imprezie.