W święta ceny paliw na stacjach pozostaną jeszcze stabilne. Nowy rok będzie już inny

Według dra Jakuba Boguckiego i Grzegorza Maziaka, analityków rynku paliw portalu e-petrol.pl - czas rodzinnych wyjazdów i spotkań przy choince może w tym roku łączyć się z obawą o koszty tankowania i mącić świąteczną radość oraz spokój.

To dlatego, że wraz z nowym rokiem w życie wracają normalne stawki podatku VAT (wzrosną z 8 do 23 proc.), a więc warto ostatnie tankowanie w roku nieco przyspieszyć, aby nie spędzać końcówki roku w ogonku zapominalskich. Zmiana cen, likwidacja tarczy antykryzysowej, z pewnością stanie się impulsem do powszechnego tankowania przed sylwestrem.