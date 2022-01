W Sypniewie policja zatrzymała poszukiwanego z powiatu pilskiego. Wpadł podczas kontroli drogowej

Do zdarzenia doszło we wtorek (4.01.), przed godziną 16, w Sypniewie w gminie Więcbork, gdy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę audi.

- Za kierownicą pojazdu znajdował się 40-latek z powiatu pilskiego. Już pierwsze czynności wykazały, że jest on poszukiwany do odbycia 120 dni kary pozbawienia wolności. Policjanci ustalili również, że 40-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a decyzją Starosty Pilskiego cofnięto mu uprawnienia do kierowania. Nieodpowiedzialny kierowca audi został zatrzymany w policyjnym aresztu, a następnie trafi do więziennej celi – informuje asp Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie Krajeńskim.

Mężczyzna odpowie również za kierowanie autem pomimo orzeczonego zakazu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.