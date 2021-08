W Szubinie rozpoczną się w sobotę 28 sierpnia IV Gminne Dni Seniora

Główna impreza IV Gminnych Dni Seniora już w sobotę 28 sierpnia w godz. 11-16.30 przy SP nr 1 w Szubinie.

To tu po oficjalnym otwarciu rozpoczną się zawody sportowe. Do rywalizacji staną drużyny wystawione przez działające w gminie koła seniora. Nie zabraknie też prezentacji kulturalnych i muzycznych w wykonaniu osób 60 plus i pogaduszek towarzyskich przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Kolejna odsłona Dni Seniora - 4 października. Tego dnia, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie odbędzie się Forum Seniora. Z kolei 14 listopada w Szubińskim Domu Kultury specjalny koncert dla seniorów. Warto już teraz zarezerwować czas.