W tegoroczne wakacje Polacy rekordowo rezerwowali łodzie, nasze jeziora przyciągały żeglarzy z zagranicy

Żeglowanie sposobem na urlop

Rekordowe lato na wodzie

Liczba rezerwacji wzrosła w tym roku we wszystkich lokacjach, w których działa Boataround. W porównaniu z rokiem 2020 wynajęto o 36 proc. więcej łodzi. Największy wzrost liczby rezerwacji jachtów w stosunku do 2020 roku odnotowała Grecja (274 proc.), na drugim miejscu są Włochy (214), a podium zamyka Chorwacja (161).

Żeglowanie coraz bardziej dostępne

– Do platformy dołączają nowi użytkownicy, którzy chcą wynajmować swoje łodzie. To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie turystów taką formą spędzania czasu. Im większy wybór łodzi, tym więcej możliwości dopasowania wakacji do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Podróżowanie, podobnie jak inne dziedziny życia przenosi się do sieci, więc właściciele jachtów szukają sposobów do docierania do klientów także w Internecie – dodaje Pavel Pribiš.