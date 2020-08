W Toruniu powstanie kolejny mural o tematyce historycznej [zdjęcia]

W Toruniu planowane jest stworzenie kolejnego muralu. Tym razem na południowej elewacji 12-kondygnacyjnego wieżowca przy ul. Jamontta 2. - Mural ma przedstawiać postacie kobiet toruńskiej niepodległości – Helenę Steinborn, Wandę Szuman, Helenę Piskorską, Annę Piasecką. Projekt muralu ma pełnić funkcję edukacyjne - przypominając o ważnych wydarzeniach mieszkańcom miasta – informuje toruński magistrat.

Obecnie trwa konkurs na projekt artystycznego muralu. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez jury złożone z członków Komitetu Organizacyjnego obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Projekty muralu można przesyłać do 1 września w formie elektronicznej na adres e-mail: wku@um.torun.pl (temat: Konkurs na mural upamiętniający powrót Torunia do wolnej Polski) lub w formie drukowanej na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń.