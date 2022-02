W Tucholi wybierają wykonawców na inwestycje z Polskiego Ładu. Wiemy też, jakie złożą nowe wnioski

W ratuszu szykują się do rozstrzygnięcia przetargów na realizację zadań z pierwszej edycji rządowego programu z "Polskiego Ładu". Jednocześnie kończą opracowywania wniosków do drugiej, w której termin zgłaszania mija za tydzień.

Lada dzień rozstrzygnięte będzie zamówienie na inwestycje w obrębie ulicy Mickiewicza. To przebudowa ulic Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego oraz rozwój infrastruktury w pobliżu budowanego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na te zadania Tuchola otrzymała prawie 15 mln zł z rządowego programu inwestycji strategicznych, a oferty przetargowe są nawet nieco tańsze. Jaka oferta będzie wybrana? Trwają dyskusje i oceny. Prawdopodobnie najtańsza - ze względu na to, że jest obarczona błędem - zostanie odrzucona. - Zgłoszone oferty zmieściły się w przewidzianych na zadanie środkach - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - To dlatego, że szybko ogłosiliśmy przetargi. Teraz z dnia na dzień ryzyko, że propozycje firm przewyższą zaplanowane fundusze jest coraz wyższe.

Urzędnicy kończą wnioski do kolejnego naboru z programu inwestycji strategicznych. Czas na to jest do 15 lutego. Tym razem mierzą siły na zamiary, zdając sobie sprawę, że samorząd otrzyma raczej mniejsze fundusze niż poprzednio. Inne samorządy też muszą być uwzględnione. Trzeba również pamiętać, że skoro ocena wniosków jest zerojedynkowa, to albo się dostanie wszystko albo nic.

Wnioski z Tucholi z drugiej edycji Polskiego Ładu to...

Jakie to będą zadania? To przedsięwzięcia, na które czeka się od lat, jak dokończenie promenady wokół jeziora Głęboczek. Projekty ujęte zostaną we wspólne wnioski, promenada będzie w części rekreacyjno-sportowej z budową boiska w Legbądzie oraz ociepleniem i elewacją budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Ale mamy też zadanie, na którym nam bardzo zależy - mówi Tadeusz Kowalski. - To połączenie ulicy Cegielnianej z Budowlaną, czyli obejście lewą stroną Stolbudu, jadąc od miasta. To inwestycja z kanalizacją. Te nowe wnioski opiewają na kwotę ok. 10 - 12 mln zł.

Dodajmy, samorząd będzie ubiegał się dodatkowo o finansowanie kolejnych zadań z konkursu popegeerowskiego.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Wprowadzili do obrotu blisko tonę narkotyków