W Tucholi zapraszają na otwarcie dworca PKP. Liczą na gości z Warszawy

- Czekamy na dofinansowanie, nadal nie zostało zapłacone - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Brakuje nam pieniędzy. Szkoda, że tak długo trwa proces sprawdzania i weryfikowania wniosków.

Inwestycję realizowano z regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania to 2 mln 987 tys. zł, a dotacja - 2 mln 537 tys. zł.

Otwarcie dworca będzie być może jeszcze w końcu maja, a jak nie - to najpóźniej w czerwcu. Samorząd jest w trakcie uzgadniania terminów z gośćmi. Na uroczystość zamierza zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury z Warszawy i dyrekcję z PKP.

Miłym momentem spotkania ma być pochwalenie się... semaforem, który chce sprezentować gminie Czesław Pawłowski. Przedsiębiorca budowlany pracował kiedyś na kolei. - Odnowił zabytkowy semafor, chyba z Lipowej Tucholskiej - mówi burmistrz. - Pan Pawłowski go zrewitalizował, wypiaskował i polakierował. Wbudujemy go przed dworcem PKP.