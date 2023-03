W tych miejscach jest najwięcej kleszczy. Mamy mapę kleszczy w Kujawsko-Pomorskiem 2023

Mapa kleszczy 2023

Mapa kleszczy to miejsce gdzie internauci zgłaszają pojawienie się kleszcza w danym miejscu. Dzięki czemu inni spacerowicze będą wiedzieli gdzie szczególnie powinni uważać.

Kleszcze to jedne z najgorszych pajęczaków. Kleszcze, poprzez ukłucie, mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie.