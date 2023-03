W tych zawodach możesz liczyć na najwyższą emeryturę. Zobacz, kto dostaje najwyższe świadczenie

Jak otrzymać wysoką emeryturę?

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, zwiększony co najmniej o 20%.

W tych zawodach możesz liczyć na najwyższą emeryturę - lista

Dla kogo minimalna emerytura?

Emerytura wyliczana jest według ścisłych zasad. Nie zależy jedynie od stażu pracy, chociaż to on ma kluczowe znaczenie. Kobiety, które udokumentowały co najmniej 20 lat pracy (okres składkowy i nieskładkowy) oraz mężczyźni z 25 latami pracy (składkowe i nieskładkowe) mają zagwarantowaną najniższą emeryturę, która od 1 marca 2023 została podwyższona do 1588,44 zł brutto.

