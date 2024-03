W tych zawodach wada wzroku to dyskwalifikacja. Tej pracy nie dostaniesz ze względu na słaby wzrok Agnieszka Kasperek

Szacuje się, że obecnie ponad pół miliona Polaków ma poważną dysfunkcję wzroku, a ok. 100 tys. jest niewidomych. Niestety, wada wzroku dyskwalifikuje niektóre osoby z podejmowania pewnych zawodów.Prawo polskie określa konkretnie, jakie parametry wzroku są dopuszczalne w danym zawodzie.Obostrzeniami objęte są przede wszystkim służby mundurowe. Ale jest szereg innych zawodów, w których krótkowzroczność i dalekowzroczność również są dużą przeszkodą do zatrudnienia. Jakie to zawody? Sprawdź, czy wada wzroku będzie dla ciebie przeszkodą w podjęciu wymarzonej pracy.

