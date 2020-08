W Unisławiu zakończył się wielki remont Gminnego Ośrodka Kultury. Zabytek odzyskał dawny blask - zdjęcia

Zobacz galerię (11 zdjęć) Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu jest już po kapitalnym remoncie Nadesłane GOK Unisław/Michał Melerski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Zakończyły się prace przy budynku GOK-u w Unisławiu. Realizacja inwestycji pochłonęła ponad 1,1 mln złotych. Samorząd na ten cel zdobył unijne wsparcie. - Odnowiony budynek Gminnego Ośrodka Kultury wygląda naprawdę pięknie. Co ważne zyskał on również na funkcjonalności. Dzięki dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniony został dostęp wszystkich do kultury - podkreśla Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.