Pomosty na Plaży Miejskiej w Sępólnie wytrzymały cztery lata. Inwestycja za pół miliona złotych już do wymiany

Latem 2019 roku na plaży miejskiej do użytku oddano nowo pobudowane pomosty: szersze, większe, z drewnianą platformą, Zostały osadzone na stabilnych słupach wbitych na kilka metrów w dno Jeziora Sępoleńskiego. Poprzednie pomosty były bardzo wąskie, powyginane i zniszczone. Zimy i okres intensywnej eksploatacji powodował, że już nie dało się ich wypoziomować. Oprócz tego, powstała także wieża do skoków do wody, zamontowano barierki zabezpieczające i stanowisko dla ratowników wodnych. Inwestycję za pół miliona złotych wykonał Zakład Transportu i Usług w Sępólnie.