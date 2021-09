W Wąbrzeźnie kierowca "wpadł" przez wykroczenie, a później jeszcze się pogrążył. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia

Kilka dni temu wąbrzescy policjanci patrolując centrum Wąbrzeźna zauważyli, że kierujący oplem 43-letni kierowca popełnił wykroczenie, dlatego zatrzymali auto do kontroli. Jak się okazało, kierowca prowadził auto mając w organizmie prawie promil alkoholu! Aby nie zabrano mu prawka, a sprawa nie trafiła do sądu, zaproponował policjantom za milczenie łapówkę w wysokości 2 tys. zł. Ci pieniędzy nie przyjęli, a 43-latka zatrzymali. Po wytrzeźwieniu usłyszał on zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz udzielenia obietnicy wręczenia korzyści majątkowej.

- Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10

- przekazał mł. asp. Daniel Lubiński z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.