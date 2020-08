W Wąbrzeźnie lekarz nie przyjął małego dziecka z gorączką, chociaż miał dyżur? Szpital sprawdza tę sytuację. Dziecko mogło umrzeć

W szpitalu w Wąbrzeźnie nie zbadano gorączkującego dziecka, ale wyrzucono je z budynku szpitala?

Do wspomnianej sytuacji miało dojść 25 sierpnia. Zgodnie z relacją matki, piętnastomiesięczne dziecko przez cały dzień miało temperaturę w granicach 38-39 stopni Celsjusza. Lekarz rodzinny, udzielając porady telefonicznej, radził obserwować dziecko i dzwonić, gdy pojawią się dodatkowe objawy. Temperatura dziecka zmniejszała się po lekach przeciwgorączkowych na około pół godziny, po czym ponownie rosła, do tego momentu, że wyniosła aż 39,5 stopnia Celsjusza. Wtedy matka dziecka postanowiła pojechać do szpitala.

W Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie z dzieckiem pojawiła się ok. g. 22. W szpitalu jedna z pracownic (prawdopodobnie pielęgniarka lub salowa) powiedziała matce dziecka, że lekarza nie ma, bo jest na kwarantannie, ale nawet gdyby był, to by dziecka nie zbadał, bo dziecko ma objawy zarażenia koronawirusem. Na tym nie koniec - pani ta, pracownica wąbrzeskiego szpitala kazała zasłonić dziecku usta, a następnie miała wyrzucić matkę z dzieckiem z budynku.