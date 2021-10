W Wąbrzeźnie pijany rowerzysta podjechał pod Komendę Powiatową Policji

We wtorek, 5 października policjanci Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie wzięli udział w wojewódzkich działaniach skupiających się na przewinieniach popełnianych przez kierowców jednośladów. Tego dnia wąbrzescy funkcjonariusze skontrolowali łącznie 12 rowerzystów, spośród których 7 popełniło wykroczenia związane z jazdą po chodniku czy niesprawnością techniczną swoich pojazdów. Policjanci pouczyli tych kierowców i przypomnieli im zasady ruchu drogowego.

Na terenie Wąbrzeźna byli jednak też tacy rowerzyści, z którymi kontakt policjantów pociągnął za sobą wystawienie wysokich mandatów. Pierwszy przypadek dotyczył 45-letniego mieszkańca Wąbrzeźna, który o g. 8.30 jechał swoim jednośladem przed budynkiem komendy. Policjanci, którzy go skontrolowali, zbadali go alkomatem. Jak się wtedy okazało, miał prawie 1,2 promila alkoholu w organizmie. Kolejnym pijanym rowerzystą był 35-latek z Wąbrzeźna, który jechał ok. g. 16.15 ulicą Macieja Rataja. Badanie alkomatem wykazało u niego równo 1,2 promila alkoholu. Policjanci wydali mężczyznom zakaz dalszej jazdy. Ponadto mężczyźni ukarani zostali wysokimi mandatami.