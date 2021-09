W Wąbrzeźnie reaktywowano żeglarstwo. W weekend 25-26 września otwarto przystań sportów wodnych i po latach przerwy zorganizowano regaty

Jak przekazał nam Andrzej Steidinger, najlepiej jeśli przyszłoroczne regaty zorganizowane zostaną jak przed laty 22 lipca . Wtedy uda się zachęcić do żeglarstwa także dzieci odpoczywające akurat tego dnia nad Jeziorem Zamkowym. Warto podkreślić, że Andrzej Steidinger sędzią regat w Wąbrzeźnie był już przed laty, przed ich wstrzymaniem na lata. Swoją pasją do żeglarstwa zaraził się jako dziecko od starszego brata. Kolejno poszedł na Akademię Wychowania Fizycznego, został instruktorem żeglarstwa, a w końcu sędzią.

Możliwe, że w przyszłym roku w Wąbrzeźnie zorganizowane zostaną kolejne regaty, ale już z żeglarzami z Wąbrzeźna. Wkrótce bowiem przeprowadzony zostanie nabór dzieci i młodzieży do szkółki żeglarskiej w tym mieście. Swoje zgłoszenie można już przesyłać na adres e-mail: [email protected]

Warto podkreślić, że oprócz budowy przystani sportów wodnych kupiono także sprzęt do sportów wodnych. Z zakupionych żaglówek w Wąbrzeźnie będą mogły jednak korzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do szkółki, które będą opłacały składki przeznaczane m.in. na utrzymanie tych żaglówek i innego potrzebnego do nauki żeglarstwa sprzętu. Na pozostałych mieszkańców czekają łodzie i rowery wodne.

Czy żeglarstwo w Wąbrzeźnie uda się reaktywować? To zależy od mieszkańców i trenera Grzegorza Całbeckiego, który przekazał nam, że zainteresowanie dzieci już jest, chętnie pytają, kiedy ruszy nabór.