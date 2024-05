Bydgoscy drogowcy na drodze... wodnej. Tym razem, skoro mieli wolne, chwycili za wiosła i popłynęli Brdą

Spływ odbył się w sobotę na trasie bydgoski Opławiec (Kładka) – centrum miasta – Zimne Wody, a to 16 kilometrów wspaniałej przygody na wodzie. Połowa trasy przebiega dzikim fragmentem Brdy pośród schodzącej do samej wody zieleni, gęstych drzew i gdzieniegdzie tylko prywatnych działek. Od połączenia z Brdą Kanału Bydgoskiego rozpoczyna się odcinek typowo miejski, z umocnionymi betonem brzegami.

Sporą atrakcją była przeprawa z górnej wody na dolną, a to ok. 3,13 m różnicy, na Śluzie Miejskiej w centrum Bydgoszczy. Z kajakarzami (a było ich sporo, bo 92 osoby) śluzował się jeden ze stateczków pasażerskich „Słonecznik”. Śluza Miejska to zabytek hydrotechniki, ale wciąż, dzięki niedawnemu generalnemu remontowi, „na chodzie”. Do użytku oddana została w roku 1915, gdy Bydgoszcz była jeszcze pod zaborem niemieckim (powrót do Macierzy nastąpił w 1920 r.).