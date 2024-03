We Włocławku nie będzie już „Rejsu na Przystani”. To ostatnie dni działalności lokalu. Zobacz zdjęcia

Rejs na Przystani we Włocławku działać będzie do 1 kwietnia 2024 roku

Rejs na Przystani powstał we Włocławku w 2014 roku. Po 10 latach zakończy działalność

Rejs na Przystani powstał we Włocławku w 2014 roku. Po 10 latach zakończy działalność

Rejs na Przystani działa we Włocławku od 2014 roku. Pomieszczenia na prowadzenie działalności gastronomicznej wynajęte zostały na 10 lat. W połowie kwietnia 2024 roku kończy się termin umowy najmu, dlatego Ośrodek Sportu i Rekreacji musiał przeprowadzić nowy przetarg na najem pomieszczeń na przystani przy ul. Piwnej. W ogłoszeniu zaznaczyli, że nadal prowadzona ma w nim być działalność gastronomiczna.

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem pomieszczenia - z przeznaczeniem na restaurację - w budynku Przystani Wodnej im. J. Bojańczyka przy ul. Piwnej we Włocławku, zorganizowano we wtorek 5 marca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy ul. Chopina. Licytacja rozpoczęła się o godzinie 12, trwała zaledwie 10 minut.