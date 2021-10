W Wąbrzeźnie wystartował budżet obywatelski. Sprawdźcie, co może zostać zrealizowane dzięki waszym głosom!

Od piątku, 22 października do środy, 24 listopada mieszkańcy Wąbrzeźna mogą głosować na projekty zgłoszone przez innych mieszkańców do VII edycji budżetu obywatelskiego.

- Jestem przekonany, że budżet obywatelski to najlepszy sposób, aby ustalić, czego Państwo potrzebujecie w mieście i w jakim kierunku powinniśmy, jako samorząd, iść. Zgłaszane i wybierane przez Państwa dotychczas propozycje wzbogaciły naszą miejską przestrzeń m.in. o tężnie solankowe, boiska osiedlowe, place zabaw, świetlicę letnią, przystań rekreacyjno-wędkarską, łąki kwietne, chodniki i drogi. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możecie poczuć się gospodarzami miejsca, w którym żyjecie. To są przecież Państwa pomysły i Państwa decyzje na co przeznaczyć 300 tysięcy z miejskiej kasy – z Państwa podatków