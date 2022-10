W Warszawie rozpocznie się kolejna edycja akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”

W trakcie wiosennej edycji akcji w zajęciach organizowanych przez Fundację Moniki Pyrek, jednej z najlepszych polskich lekkoatletek w historii, udział wzięło ponad trzy tysiące dzieci, a w sumie, przez wszystkie lata, kilkadziesiąt tysięcy.

– To dla nas powód do wielkiej dumy, tym bardziej, że dzieciaki z wielką radością brały udział w naszych lekcjach. W trakcie akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” używamy wielu nowinek technologicznych, by zaciekawić dzieci i odciągnąć je od smartfonów, telewizorów i komputerów. Nasz projekt pokazuje, że można to zrobić i sprawić, by młode pokolenie zainteresowało się sportem i aktywnością fizyczną – mówi Monika Pyrek.

Jesienna edycja projektu rozpocznie się w Warszawie, gdzie zajęcia współfinansuje Urząd Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, planowane są dwie lekcje – w najbliższy wtorek i środę. Kolejne zajęcia odbędą się w Belsku Dużym na Mazowszu (20 października), Supraślu (25 października) i Czarnej Białostockiej (26 października) na Podlasiu, Puławach na Lubelszczyźnie (27 października), dwukrotnie w Mielcu na Podkarpaciu (7 i 8 listopada), a także dwukrotnie w Drawsku Pomorskim (22 i 23 listopada) oraz Mielenku Drawskim (24 listopada) w Zachodniopomorskiem.