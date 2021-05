W Więcborku chcą ukrócić akty wandalizmu i zaśmiecanie miasta. Burmistrz montuje kamery i fotopułapki

W centrum miasta i okolicach Jeziora Więcborskiego jest coraz więcej zalegających śmieci. I nie chodzi wcale o opieszałość firmy wywożącej odpady komunalne. Problem tkwi w samych mieszkańcach, którzy wyrzucają śmieci, gdzie popadnie. Zdarzają się też akty wandalizmu.

Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać.

- Niedaleko urzędu, gdzie znajdują się pojemniki na odzież używaną, mieszkańcy zostawiali odpady komunalne. My to regularnie sprzątaliśmy, ale uważam, że tak nie powinno być. Do tego są specjalnie wyznaczone miejsca. Zamontowaliśmy w tym miejscu kamerę i fotopułapkę i już po 48 godzinach mieliśmy zdjęcia osób, które zanieczyszczały ten teren. Będziemy konsekwentnie karać osoby, które nie szanują tego, co jest naszym wspólnym dobrem – zastrzega Kuszewski. - Mam nadzieję, że w ten sposób ukrócimy akty wandalizmu, bo koszty ponosimy z budżetu gminnego. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na remonty i inwestycje – dodaje.