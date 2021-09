W Więcborku i Kamieniu będą przebudowane przejścia dla pieszych

W marcu wojewoda ogłosił nabór wniosków w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych przy przejściach dla pieszych. Zarząd Drogowy w Sępólnie złożył trzy wnioski dotyczące przebudowy na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Więcborku (przy szpitalu i przychodni zdrowia) oraz w Kamieniu Krajeńskim przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży.

Łączny koszt inwestycji to 560 tysięcy złotych. Wszystkie trzy wnioski otrzymały dofinansowanie w wysokości 390 tysięcy złotych.

- Możliwość dofinansowania była maksymalnie do 80 procent i nie więcej niż 200 tysięcy złotych. Wnioski dotyczyły dwóch przejść dla pieszych w Więcborku – pierwsza przebudowa ma kosztować 321 127 zł i uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł, druga na tej samej ulicy – 108 557 zł, z czego dofinansowanie to 86 tys. zł. Trzecie miejsce dotyczy przejścia w Kamieniu Krajeńskim od strony obejścia stadionu przy DPS dla dzieci i młodzieży. Tutaj koszt zadania to 130 345 zł, które uzyskało 104 tys. zł dofinansowania – informuje starosta Jarosław Tadych.