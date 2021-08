W Wielgiem odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Kolejne będą w Lipnie i Suradówku.

Lipnowskie Stowarzyszenie „Na Tropie” wspólnie z Fundacją DKMS przy wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego w Lipnie i Urzędu Gminy w Wielgiem organizuje Dni Dawcy Szpiku. Odbędą się one 26 sierpnia o godz. 16 na placu Dekerta w Lipnie oraz 14 września o godz. 15 na boisku przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suradówku w gminie Wielgie.

Pierwszy odbył się w niedzielę w Wielgiem przy okazji Rodzinnego Festiwalu Biegowego na Orliku. Zarejestrowało się tam 17 osób! Każda taka rejestracja jest szansą dla kogoś, kogo może uratować już jedynie przeszczep szpiku.

Nadarza się więc okazja, by zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Poszukiwania zgodnego dawcy komórek macierzystych przypominają przysłowiowe szukanie igły w stogu siana. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego. Dla wielu z tych osób jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku. Pobranie komórek macierzystych jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla dawcy.

Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego dawcy dla pacjenta jest bardzo niskie, może wynieść od 1:20 000, ale przy rzadkim genotypie może być nawet mniejsze niż jeden do kilku milionów. Dlatego im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi.