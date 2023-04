W Wielgiem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego uczcili Dzień Ziemi

Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, że Ziemia jest naszym domem i musimy o nią dbać. Albo postawimy na ekologię, albo doprowadzimy się do samounicestwienia. Każdy nawet w swoim domowym zaciszu może zrobić wiele, by nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska. Jak wygląda nasze podejście do spraw ekologicznych, widać po stanie przydrożnych rowów. Można tam znaleźć najróżniejsze śmieci wyrzucane z samochodów. To jest o tyle dziwne, że każdy jest zobowiązany do ponoszenia opłat za ich odbiór.

W Wielgiem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego postanowili w sposób szczególny uczcić Dzień Ziemi. Przeszli z transparentami, na których widniały ekologiczne hasła, przez swoją miejscowość. Budzili zainteresowanie, ale przecież o to chodziło. W ten sposób chcieli podkreślić, jak ważna jest ekologia. Hasła z transparentów trzeba wziąć sobie poważnie do serca. Od segregacji odpadów i recyklingu nie ma już odwrotu. To nasze być albo nie być. Dobrze, że młodzież ma tego świadomość.