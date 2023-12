W Wielgiem uczniowie poznają odnawialne źródła energii w nowoczesnej ekopracowni!

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak w dobie kryzysu energetycznego i zanieczyszczenia powietrza potrzebna jest wiedza na temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Edukację ekologiczną należy rozpoczynać już w najmłodszych klasach, by wychować ludzi, dla których ochrona środowiska stanie się priorytetem. Niedawno w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem otwarto nowoczesną ekopracownię odnawialnych źródeł energii. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Kosztowała 94 tys. zł

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 94 tys. zł. Wysokość dofinansowania to 75 tys. zł, a wkład własny gminy, jako organu prowadzącego szkołę, to 19 tys. zł. – Ta nowoczesna pracownia daje nauczycielom wprost nieograniczone możliwości prowadzenia lekcji – mówi Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie. – Będą mogli przeprowadzać interesujące eksperymenty, dzięki którym uczniowie zrozumieją prawa przyrody. Mam nadzieję, że wyrosną na ludzi, którzy z szacunkiem będą podchodzić do jej zasobów. Systematycznie inwestujemy w oświatę i staramy się wykorzystywać wszelkie źródła dodatkowego dofinansowania. Tu wkład własny gminy wyniósł jedynie 25 proc. wartości pracowni.

Zrealizowany projekt pozwolił na wyposażenie sali lekcyjnej w nowoczesne pomoce dydaktyczne ściśle związane z odnawialnymi źródłami energii. Została ona wyposażona w monitor interaktywny, stanowiska pracy dla uczniów i nauczyciela. Zakupiono wertykale, fototapetę 3D oraz szafę do przechowywania pomocy dydaktycznych. Będzie tu realizowana edukacja ekologiczna w ramach przedmiotów przyrodniczych. Sprzęt multimedialny podniesie jakość prowadzonych lekcji, które dzięki niemu zyskają atrakcyjniejszą formę.