Dramatyczny wypadek w Olsztynie. Kierowca pracuje dla firmy z Grudziądza

- W całym zdarzeniu udział brało łącznie 26 osób, 12 z nich zostało zakwalifikowanych przez służby ratunkowe do przewiezienia do olsztyńskich szpitali - informowała policja z Olsztyna zaraz po zdarzeniu.

Ciężarówka, której kierowca spowodował ten wypadek, należy do firmy związanej z Grudziądzem

Niestety, w tym dramatycznym wypadku, jest też nasz regionalny akcent. Ciężarówka, której kierowca spowodował ten koszmarny wypadek należy do firmy wykonującej roboty ziemne i usługi transportowe, która jakiś czas temu zadomowiła się w Grudziądzu.

Za kierownicą wywrotki siedział 42-letni obcokrajowiec (jego narodowość nie została ujawniona). W czasie, gdy doszło do wypadku kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

42-latek był tak pijany, że dopiero w środę, po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury i sądu.

Adwokat: kierowca przyznaje się do zarzutów

Jak informuje "Twój Kurier Olsztyński", powołując się na adwokata kierowcy Piotra Afeltowicza, kierowca ciężarówki wyraził skruchę, gotowość do dobrowolnego poddania się karze, przyznał się do zarzutów stworzenia zagrożenia katastrofy drogowej i narażenia 16 osób na utratę życia. Mężczyzna mówił, że zawodowym kierowcą jest od 2000 r. i wcześniej nie uczestniczył w żadnym wypadku drogowym. Także pracodawcy kierowcy potwierdzili adwokatowi, że mężczyzna pracuje w firmie od lat bez zarzutów. 42-latek miał twierdzić, że układ hamulcowy w ciężarówce nie był sprawny. To będą musieli sprawdzić biegli.