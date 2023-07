W Zakrzewie w gm. Wielgie na festynie można było skosztować pysznych potraw z dziczyzny!

XVI Festyn Myśliwski „Z Ekologią na Ty i smakiem wielickim” w Zakrzewie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Można się było przekonać, na czym polega łowiectwo.

W Zakrzewie w gm. Wielgie odbył się XVI Festyn Myśliwski „Z Ekologią na Ty i smakiem wielickim”. Został on zorganizowany przez wójta gminy Wielgie, Ośrodek Kultury i Bibliotekę Gminy Wielgie, Koło Łowieckie Sokolników „Zys” im. Czesława Sielickiego we Włocławku oraz Fundację Większe Mniejsze.

Myśliwi nie tylko polują

- Gdy pełniłem funkcję prezesa Koła Łowieckiego „Zys” im. Czesława Sielickiego we Włocławku, zrodziła się taka myśl, by mieszkańcy gminy, a zarazem obwodu łowieckiego przekonali się na czym polega łowiectwo – mówi Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie. – Zarówno mnie, jak i moim kolegom zależało, aby myśliwi przestali być postrzegani jako ci, którzy tylko strzelają do zwierząt. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Nie mniej jednak ważne jest utrzymanie populacji zwierzyny łownej na właściwym poziomie. W przeciwnym wypadku wyrządza dotkliwe straty w uprawach. Warto pamiętać, że myślistwo to także bogata i piękna tradycja, którą tak pięknie opisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz.