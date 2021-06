Wadim Tarasenko z dziką kartą w 1. rundzie SEC w Bydgoszczy [zdjęcia]

Wadim Tarasenko wystartuje w 1. rundzie Speedway Euro Championship. Zawody zaplanowano na 12 czerwca, na torze w Bydgoszczy. Decyzję o przyznaniu miejsca w tym turnieju Rosjaninowi ogłoszono na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Dziękuję za dziką kartę na tak prestiżowy turniej - mówił Tarasenko. - Chcę pokazać to, na co mnie stać. Będę mocno pracował w parkingu, na torze, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Bydgoski owal jest skonstruowany w taki sposób, że ciężko się dopasować i na start, i na trasę. Często jest tak, że ci co dobrze wystartowali nie mogą znaleźć prędkości w polu, albo odwrotnie. Trzeba pilnować tego, co będzie się działo na torze - mówił.Wiadomo, że w Bydgoszczy nie zobaczymy Davida Bellego, który doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym Abramczyk Polonii. Jego miejsce w stawce zajmie pierwszy rezerwowy - Jacob Thorssell. Zawodnikami rezerwowymi będą Mateusz Tonder oraz Wiktor Przyjemski. Bilety na turniej w Bydgoszczy można kupować na stronie eBilet.pl, będą też dostępne stacjonarnie w bydgoskim klubie.

Jarosław Pabijan