"Wahadło" w Brześciu Kujawskim zaprasza na drugą edycję Kultura Nas Ocali Festiwal. Będą projekcje filmów, spotkania, koncerty

Przez cztery festiwalowe dni - od 5 do 8 października 2022 r. - w brzeskim "Wahadle" będą projekcje filmowe , spotkania autorskie, panele dyskusyjne, spacery muzyczne i edukacyjne, koncerty, pokazy. W tym roku przygotowanych zostało 7 bloków filmowych, podczas których publiczność zobaczy aż 17 filmów i będzie miała możliwość spotkania się z ich twórcami.

Oprócz projekcji będą też spotkania i wystawy

Zaplanowano nie tylko pokazy filmowe, ale także spotkania m.in. z Tymonem Tymańskim, który opowie o książce "Sclavus", Marią Strzelecką i Dorotą Sumińską, a także z Pawłem Delągiem, z którym będzie można porozmawiać nie tylko o aktorstwie, ale również ochronie środowiska.

Artyści sztuk wizualnych szykują wyjątkową wystawę pt. "To co pozostanie po nas". Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi w tym roku będzie koncert projektu Łona, Webber + The Pimps, 7 bm., początek o godz. 19, bilety po 70 zł.

Na pierwszy dzień zaplanowano pokazy 7 filmów