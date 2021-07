Wakacje 2021 w Polsce i za granicą. Gdzie jest drożej? [NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI, CENY]

Z analizy Travelplanet.pl wynika, że najtańsze, 6-dniowe wakacje z przelotem i wyżywieniem (hotel 3*, śniadania i obiadokolacje) można spędzić w Bułgarii (ok. 1200 zł od osoby), Grecji, Cyprze i w Turcji (ok 1400 zł od osoby). Nad Bałtykiem za taki wypoczynek zapłacimy minimum 1300 zł – ale do tego trzeba doliczyć jeszcze koszty dojazdu. Luksusowe, pięciogwiazdkowe wakacje w Polsce też są droższe niż w Turcji, Bułgarii czy Egipcie!

Ile kosztują wakacje nad Bałtykiem?

Nad Bałtykiem koszt 6-dniowego pobytu w hotelu 5* HB zaczyna się od 2100 zł. To o ok. 400 zł więcej niż takie wakacje, ale all inclusive w Turcji o 200 zł więcej niż w Egipcie (a tu mowa o 8 dniach wakacji), 100 zł więcej niż w Bułgarii i tyle samo, co w Tunezji (choć znowu – za 2100 zł mamy nie tylko AI w bonusie, ale również 2 dodatkowe dni). Zdecydowanie więcej, bo o 700 zł zapłacimy za ekskluzywne wakacje AI w Grecji i na Cyprze.