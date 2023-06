Wakacje w Polsce 2023. Tyle zapłacimy za noclegi, obiady i atrakcje. Dużo przykładów z cenami!

Za bilet wstępu do największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii, zapłacimy 189 zł. To o 30 zł więcej niż w ubiegłym roku. Dla uczniów i studentów cena wynosi 139 zł, czyli o 50 zł mniej.

Większość z nas, m.in. mieszkańcy naszego regionu, planuje wakacje w kraju. Sprawdziliśmy, jak wygląda cenowa rzeczywistość urlopu, na który się wybieramy. Wysokie ceny nie zniechęcają do wyjazdów. Wiemy, ile kosztują noclegi w górach, nad morzem i na Mazurach, ile obiady i różne atrakcje.

Spis treści: Agroturystyka Parki narodowe Parki rozrywki Hotele Pola namiotowe Obiady Wypożyczalnie sprzetu wodnego Rejsy statkiem - Wybieram się z rodziną nad morze, zamieszkamy w wynajętym domku w cenie 250 zł za dobę. Oczywiście, w tym przypadku trzeba zapłacić, ile żądają, ale na innych wydatkach, na pewno na jedzeniu będziemy oszczędzać - nie kryje pan Konrad z Bydgoszczy, ojciec dwóch nastolatków. - Domek ma aneks kuchenny, a ja duży bagażnik w aucie, sporo produktów zabierzemy ze sobą.

Zabawimy się, ale będziemy też liczyć!

W tym roku, planując wakacyjne budżety, wzięliśmy poważnie pod uwagę wzrost cen - wynika z najnowszego z badania „Plany wakacyjne Polaków”, które otrzymaliśmy ze Związku Banków Polskich. Ponad połowa zapytanych deklaruje, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku, jednak co trzeci wyda tyle samo. O tym, jak ostrożnie traktujemy nasze budżety, może również świadczyć sytuacja bankowców, którzy oferując klientom kredyty i pożyczki na tę okazję, coraz częściej słyszą „nie”, a przecież kiedyś to była norma, gdy komuś brakowało do wyjazdu. Oznacza to też, że urlop będzie za zaskórniaki. 123RF - Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł - komentuje dr Przemysław Barbrich ze ZBP. - Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy o 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Agroturystyka - co i za ile?

Coraz większą popularnością cieszy się agroturystyka i to przekłada się na ceny. Największą różnicę odczujemy w górach. Tam za tygodniowy pobyt we dwoje zapłacimy średnio 4867 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż rok temu. Jeśli jedziemy z dwójką dzieci, możemy wydamy nawet 5431 zł. W przypadku miejscowości nadmorskich koszt wyjazdu dla dwóch osób to średnio 4546 zł, a dla rodzin z dwójką dzieci - 4898 zł. W podobnych cenach znajdziemy nocleg na Mazurach - 4295 zł (dwie osoby dorosłe) i 5714 zł (dorośli + dwójka dzieci). Grzegorz Hutor Aby skorzystać z bardziej przystępnych cen, możemy wybrać mniej popularne kierunki agroturystyczne, takie jak Podlasie, Roztocze czy Bieszczady, które też oferują piękne krajobrazy i spokój, ale za niższą cenę.

Parki narodowe

Wejście do niektórych parków jest nadal darmowe, jednak trzeba zapłacić za możliwość wstępu do specjalnych stref przyrodniczych czy obiektów, np.: zwiedzanie ruin Zamku Czorsztyn położonego w Pienińskim Parku Narodowym to koszt 10 zł - bilet normalny, 5 zł - bilet ulgowy, a za bilety wstępu na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym zapłacimy odpowiednio 20 i 12 zł od osoby. Wojciech Matusik

Hotele

Z kolei za tygodniowy pobyt w hotelu z wyżywieniem zapłacimy w Mikołajkach, najpopularniejszej miejscowości na Mazurach, średnio 6908 zł w przypadku 2 osób dorosłych. Dla czteroosobowej rodziny będzie to koszt w wysokości 13 738 zł. Jeśli marzy nam się wypoczynek w nadmorskiej miejscowości, musimy liczyć się z większymi kosztami. Para wyda we Władysławowie 8322 zł. Jeśli mamy 2 dzieci, kwota zwiększy się do 13 504 zł. Najatrakcyjniejsze ceny znajdziemy w górach. Tygodniowy pobyt w Zakopanem kosztuje ok. 4288 zł za dwie osoby i 6977 zł za parę z 2 dzieci.

Pola namiotowe

Wybierając pole namiotowe np. na Mazurach koszt za dobę wynosi w tym roku 38 zł dla dwóch osób i 58 zł dla rodziny z dwójką dzieci. Na polach namiotowych nad morzem ceny pobytu pozostały niemal bez zmian - 52 zł za dwie osoby dorosłe i 88 zł za dwie dorosłe z dwójką dzieci. Największy wzrost kosztów możemy zauważyć na polach namiotowych w górach, gdzie za dobę należy zapłacić odpowiednio 50 zł - w przypadku dwóch osób dorosłych i 90 zł, jeśli podróżujemy z dwójką dzieci. Dariusz Bloch

Obiady

Jakich zaś kosztów możemy spodziewać się jedząc np. w restauracjach nad Bałtykiem?

Średni wydatek na przekąski dla czterech osób (dwóch dorosłych i dwoje dzieci) to 249,54 zł. W cenę wliczono obiad: hamburger, frytki, pizzę oraz orzeźwiające napoje.

Parki rozrywki

Za bilet wstępu do największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii, zapłacimy 189 zł. To o 30 zł więcej niż w ubiegłym roku. Dla uczniów i studentów cena wynosi 139 zł, czyli o 50 zł mniej. Małopolska Zatorland - Pakiet Premium kosztuje 89,90 zł, bilet ulgowy 79,90 zł. Rok temu to było 79,90 i 69,90 zł. Joanna Urbaniec Wejście do Fokarium na Helu kosztuje 15 zł (ulgowy 10 zł), rok temu oba bilety były za 10 zł. Park Dinozaurów, Łeba Park można zwiedzić za 95 zł (75 zł ulgowo). W 2022 r. bilety też były po 95 zł, ale ulgowe kosztowały 85 zł.

Podróż tramwajem wodnym z Gdańska na Hel to wydatek rzędu 65-85 zł i tutaj ceny wrosły o 10-15 zł. Najwyższą cenę zapłacimy za rejs z Giżycka do Mikołajek, bo aż 150 zł za bilet normalny i 100 zł za ulgowy. Tyle samo, co w zeszłym roku zapłacimy na przykład za rejs statkiem po jeziorze Solińskim - od 20 do 45 zł, w zależności od rodzaju wybranego biletu - normalnego lub ulgowego, czy za rejs z Krynicy Morskiej do Fromborka.

Wypożyczalnie sprzętu wodnego

W większości wypożyczalni ceny utrzymują się na poziomie sprzed roku, choć w niektórych przypadkach można zauważyć niewielki wzrost. Średnio za wypożyczenie roweru wodnego trzeba zapłacić 24 zł za godzinę. Podobnie wygląda cena wynajmu kajaka, gdzie godzina pływania to średnio 22 zł. Wypożyczenie małej łodzi na godzinę wiąże się z kosztem rzędu 35 zł, natomiast wynajem dużej łodzi oscyluje w granicach 100 zł i więcej. Lucyna Makowska

Wojciech Pawlik - Biała Podlaska - Dzień Przedsiębiorczości