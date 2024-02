Niestety, jak ubolewa Anna Majchrzak - Poniewierka, dyrektor wydziału komunikacji miejskiej w Grudziądzu, nie ma weekendu, po którym by nie było coś uszkodzone. Kwestia tylko skali wandalizmu. To, co wydarzyło się w miniony weekend jest jedną z większych rozmiarów szkód. - Na razie szacujemy dokładnie. Czekamy na wycenę ekranu od biletomatu, bo to najprawdopodobniej będzie najdroższe. Też firma ma określić czy tylko trzeba będzie wymienić ekran czy jednak będzie to większy zakres - mówi w rozmowie z "Pomorską" Anna Majchrzak - Poniewierka.