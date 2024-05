Ważne informacje dla przedsiębiorców! Faktury wciąż po staremu, KSeF dopiero w 2026 roku

- Faktura, która została odrzucona nie jest uznawana za wystawioną. Zatem nie można do niej wystawić korekty ani jej anulować. W przypadku odrzucenia faktury przez system do decyzji podatnika należy, czy będzie chciał ją poprawić i wysłać ponownie do Krajowego Systemu e-Faktur - odpowiadają w ministerstwie finansów.