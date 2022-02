Ważne zwycięstwo Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Świetna gra polskiego duetu

MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 80:94

Kwarty: 22:16, 20:25, 18:26, 20:27

MKS: Marble 21 (1), Mijović 14 (1), Lewis 12 (1), Sobin 8, Brenk 0 oraz Nowakowski 12 (3), Pacheco 7, Małgorzaciak 4, Piechowicz 2, Rajewicz 0.

ASTORIA: Zębski 20 (3), 10 zb., 7 as., Nizioł 19 (2), Washpun 13, Cavars 10, Camphor 8 (2) oraz Herndon 10 (1), Pluta 7 (1), Chyliński 7 (1), Krasuski 0, Kędel 0.

W 1. kwarcie na akcje Devyna Marble'a (10 pkt w tym czasie) odpowiadał duet Mateusz Zębski - Jakub Nizioł. Mecz był od początku bardzo wyrównany, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale pod koniec kwarty do MKS jednak zbudował sobie zapas 6 punktów.

Gospodarze wygrali cztery z ostatnich sześciu meczów i jeszcze mają cień szansy na play off. W 2. kwarcie mieli już 8 punktów przewagi, ale bez Marble'a na parkiecie Astoria lepiej radziła sobie w defensywie. W 14. minucie było 27:29 i MKS musiał ratować się przerwą na żądanie. Bydgoszczanom pomagała niezła skuteczność za 3 do przerwy (5/12), ale to MKS schodził do szatni z punktem przewagi.