Wciąż można płacić bonem turystycznym. Można wykorzystać go także we Włocławku [lista miejsc] Joanna Maciejewska

Bonem turystycznym można płacić do końca marca 2023 roku. Długi weekend to dobry moment na wyjazd z dzieckiem do urokliwych miejsc w kraju czy też do skorzystania z pobliskich atrakcji turystycznych. Do tej pory mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego aktywowali prawie 197 tys. bonów. Na aktywację czeka jeszcze blisko 30 tysięcy. Gdzie można wykorzystać bon turystyczny we Włocławku?