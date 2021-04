We Włocławku gotowy jest już punkt szczepień masowych. Kiedy zacznie działać?

We Włocławku będą dwa nowe punkty szczepień przeciwko koronawirusowi

Przypomnijmy, że jeszcze w marcu informowaliśmy, że we Włocławku utworzone zostaną dwa nowe punkty szczepień przeciwko koronawirusowi. Jest to związane z ogłoszonym przez rząd rozpoczęciem szczepień dla wszystkich chętnych osób. **Nowy pomysł rządu zakłada, że mają oni zostać zaszczepieni do końca sierpnia 2021.