We Włocławku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2023 [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Od wtorku w klubie “Zazamcze” przy ulicy Toruńskiej we Włocławku trwa kwalifikacja wojskowa. Wezwania otrzymali m.in. mężczyźni urodzeni w roczniku podstawowym 2004, urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa w tej komisji zakończy się 12 maja. We włocławskim Starostwie powiatowym potrwa w dniach 15 maja - 6 czerwca.